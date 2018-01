Dez apps para curtir o carnaval - Link - Estadão

Aplicativos para Android e iOS ajudam você a não perder nenhum bloco, trio ou desfile em 2013

Por Mariana Congo, do Radar Tecnológico

Selecionamos 10 aplicativos para smartphones e tablets que ajudam a organizar a folia e a passar o tempo durante o carnaval.

Muitos usam o localizador GPS dos aparelhos para encontrar os blocos de rua. A maioria está disponível nas versões Android e iOS, mas outros em apenas um dos sistemas operacionais.

Para usuários de Windows Phone, o único aplicativo encontrado (chamado Carnaval 2013) faz uma contagem regressiva para o início da festa. É gratuito. Confira a lista e bom carnaval!

Blocos do Rio (iOS)

Localiza, no mapa, onde os blocos estão passando no Rio de Janeiro (RJ). Conecta amigos, mostrando em quais desfiles irão, via Facebook. A função “Top Blocos” mostra aqueles que mais foliões confirmaram presença. É gratuito e precisa do GPS ligado. A primeira versão do app é de 2011. Neste ano, já foram mais de 22 mil downloads até agora.

BlocoDroid (Android) e Blocos de rua (iOS)

A versão gratuita mostra as datas e locais dos blocos do Rio de Janeiro (RJ). Já a versão premium (R$ 2,49 no Google Play) dá opções extras, como marcar os blocos e bairros favoritos, receber alertas de desfiles do momento e ver um mapa. O app foi lançado em 2011 e teve 1.200 downloads. Neste ano, já foi baixado mais de 20 mil vezes.

Carnaval de rua 2013 – Catraca Livre (Android e iOS)

Gratuito, é um app para quem vai curtir blocos e ensaios do carnaval no Rio de Janeiro (RJ). Com o GPS, mostra no mapa onde o usuário e o bloco estão. Tem busca por blocos e a função colaborativa “Destaques”, na qual os usuários votam nos melhores blocos e o app faz um ranking. Já foram quase 9 mil downloads para iPhone e mais de 3.600 para Android.

Blocos de rua de SP – Catraca Livre (Android, iOS e Java)

Pela primeira vez o carnaval de rua de São Paulo (SP) tem um aplicativo que organiza os blocos pelas regiões em que desfilam. A busca também pode ser realizada por data. O app é gratuito. Para iPhones, a instalação não é via iTunes: é preciso acessar o endereço universo.mobi/blocos pelo navegador Safári e seguir os passos. Já a versão Android está no Google Play. Até ontem, foram 6 mil downloads no total.

Onde está meu trio? (Android e iOS)

Via GPS, durante os dias de festa o aplicativo mostra a localização dos principais trios elétricos dos circuitos Dodô e Osmar em Salvador (BA) em tempo real. Tem também guia com programação, localização de camarotes e postos de serviços, além de cobertura fotográfica da festa. Teve 4 mil downloads ao todo até ontem. A primeira edição do app foi lançada em 2011.

Carnaval Recife 2013 (Android e iOS)

Organiza os blocos de Recife (PE) por datas e endereços. Também faz localização via GPS. Tem uma seção de serviços, com informações sobre aluguel de carros, hospedagem, restaurantes, centros de atendimento ao turista e telefones úteis. Outra ferramenta tira foto e publica no Facebook.

Carnaval PE (Android)

Com a ferramenta “Minha agenda”, o usuário marca os eventos em Recife (PE) em que vai comparecer e pode compartilhar com amigos. Para os organizadores de blocos e festas, existe a opção de enviar os dados do evento.

Venetian Carnival – Carnaval de Veneza (Android)

Aplicativo traz fotos de máscaras do carnaval de Veneza. Tem um jogo de quebra-cabeça feito com essas imagens e também gera fundos de tela animados para o celular. Gratuito.

Carnaval (iOS)

O aplicativo reproduz os sons de instrumentos de escolas de samba – do apito ao tamborim. Basta chacoalhar ou tocar a tela do aparelho.

Hotel Hoje (Android e iOS)

Aplicativo para quem acabou de resolver viajar e precisa de hospedagem. A partir da seleção da cidade, mostra o nome do hotel, quantas vagas ainda estão disponíveis, preços e taxas. Encaminha para reserva online ou por telefone. Também tem informações sobre o hotel, como a localização. Classifica os hotéis em categorias como “encantador”, “básico” e “confortável”.

