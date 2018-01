Dez países contra o Google - Link - Estadão

Alemanha, Canadá, França, Irlanda, Israel, Itália, Holanda, Nova Zelândia, Espanha e Reino Unido. Foram esses os dez países signatários de uma carta questionando a política de privacidade do Google, reclamando principalmente dos serviços Street View e Buzz.

O Buzz é o principal alvo das autoridades. Lançada em fevereiro, a ferramenta agrupa diversos serviços do Google e cria listas automáticas de amigos, baseadas nos seus contatos mais frequentes do Gmail – o que gerou muitas reclamações e, depois, mudanças no serviço.

Em uma carta direcionada ao CEO da empresa, Eric Schimidt, os representantes se disseram “extremamente preocupados com o lançamento de um produto que mexe tanto com a privacidade”.

O Google Street View, serviço com imagens no nível de rua gravadas por carros com câmeras de 360 graus, também preocupa. As autoridades reclamam que o Google lançou o produto em vários países sem “levar em consideração leis de privacidade, proteção dos dados e normas culturais”. “Nesse caso, questões de privacidade foram resolvidas retirando imagens de rostos após o fato ter ocorrido e há uma preocupação permanente quanto a informação das imagens que são capturadas”, diz a carta.

O Google diz que “já discutiu essas questões publicamente diversas vezes” e não tem nada a acrescentar. “Claro que não acertamos em tudo, por isso agimos tão rápido em relação ao Buzz após as reclamações recebidas”, disse a empresa em comunicado oficial, acrescentando que tenta ser transparente em relação às informações que coleta sobre os usuários e como ela é armazenada.

“Nós reconhecemos que o Google não é a única empresa online com histórico de lançar serviços sem a devida preocupação com a privacidade dos usuários”, diz a carta, “Como líder no setor, esperamos que a sua empresa dê exemplos para os outros”.