Dia tenso para o Google - Link - Estadão

As ações do Google caiam nesta terça, 30, mais de 3,5% na bolsa Nasdaq depois de notícias sobre a maior compra já realizada pela empresa e sobre adiamento de sua rede social, enquanto analistas comparam o gigante tecnológico cada vez mais com o Facebook.

As ações da empresa começaram o dia com fortes baixas, e até a metade do dia caiam 3,68%, sendo negociadas por US$ 560,68, uma queda acumulada de 9,26% no ano.

Os investidores norte-americanos acordaram nesta terça com a notícia de que, do outro lado do Atlântico, a Comissão Europeia havia aberto uma investigação sobre o Google para determinar se a empresa adota práticas anticompetitivas contra seus concorrentes no mercado de buscas.

Além disso, outra notícia afirmava que a empresa está disposta a pagar até US$ 6 bilhões pelo Groupon, com sede em Chicago, que oferece cupons de descontos em compras coletivas, o que significaria a maior aquisição do Google em sua história.

Tanto o blog AllThingsD quanto o jornal New York Times em sua edição digital disseram que a compra do Groupon seria quase o dobro do valor pago pela empresa DoubleClick, comprada pelo Google em 2007 por US$ 3,1 bilhões, e passaria mais longe ainda do US$ 1,65 bilhão pago pelo YouTube em 2006.

O AllThingsD detalha que o Google ofereceu US$ 5,3 bilhões pelo Groupon, e que outros US$ 700 milhões poderiam ser pagos se a empresa alcançar certos objetivos com o tempo.

Outra informação, divulgada inicialmente pelo Mashable, aponta que o lançamento do Google Me, a rede social que o Google planejava lançar para competir com o Facebook, foi adiado para março de 2011.

A princípio, segundo o Mashable, o Google Me era esperado para o fim deste ano. O atraso foi entendido como uma fraqueza por parte da empresa depois do fracasso do Google Buzz, que pretendia competir com o Twitter. Cada vez mais, o Google vê o Facebook diversificar sua oferta de serviços e ganhar ainda mais usuários.

Alguns analistas apontam a possibilidade de o Facebook entrar no mercado de buscas, enquanto que o Google é incapaz de fazer o mesmo nas redes sociais, o que poderia alternar a relevância de ambas as empresas na internet.

O TechCrunch apontou também nesta terça o encerramento de uma recente transação de 1,9 milhões de ações do Facebook, vendidas a US$ 20,76 cada, em um leilão fechado, já que a empresa não tem ações negociadas na bolsa.

A operação daria um valor ao Facebook de US$ 50 bilhões, mais ou menos um quarto do valor total do Google ou da Microsoft e um terço do preço da Amazon, mas maior do que eBay e Yahoo.

