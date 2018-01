Dica: como baixar fotos do Facebook - Link - Estadão

Post publicado no:

Por J.D. Biersdorfer

Os álbuns de fotos do Facebook se tornaram uma ótima maneira de compartilhar a coleção de fotografias com a família e os amigos. Mas, se para você pegar uma por uma é um trabalho chato, uma extensão do Firefox chamada FacePAD permite baixar rapidamente álbuns de fotos completos para o seu computador com apenas alguns cliques. O FacePAD, tutoriais e outras informações sobre como usá-lo no Firefox podem ser encontrados aqui.