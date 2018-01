Dica que se espalhou pelo Facebook é falsa - Link - Estadão

A mensagem em circulação não protege conteúdo que você compartilha na rede, mas bloqueia visualização de ações de amigos em seu feed

SÃO PAULO – Você certamente já deve ter visto em seu feed no Facebook uma mensagem que começa da seguinte maneira: “Amigos, quem assistiu o Fantástico ontem sabe da falta de proteção no Facebook.”

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e também no Instagram

Em circulação desde domingo, 21, a publicação descreve um procedimento para proteger suas fotos e atualizações de serem visualizadas por outras pessoas que não seus amigos. A dica, no entanto, é ineficaz e, na verdade, bloqueia comentários, atualizações e páginas curtidas por seus amigos de aparecem em seu feed – ou seja, nada relacionado com o conteúdo que você compartilha.

O boato já é antigo, mas reapareceu na web citando uma reportagem exibida no programa “Fantástico” do último domingo, na TV Globo, que abordava a questão das informações pessoais estarem disseminadas na internet, sobretudo nas redes sociais. Eis a mensagem:

A falsa solução

O que as pessoas veem ou deixam de ver do conteúdo que você publica depende das suas configurações, e não das de seus amigos. Por exemplo: se um amigo comenta uma foto ou curte uma atualização sua, os amigos dele poderão visualizar essa ação na barra direita lateral, mas apenas se tiverem permissão – se você postou como “público” ou permitiu que “amigos de amigos” a visualizassem.

O rumor aconselha a desmarcar a opção “Comentários e opções Curtir” para, quando você comentar ou curtir qualquer coisa no mural do seu amigo ou vice-versa, ninguém mais veja a atividade. Mas não é isso que acontece: o menu citado pela mensagem apenas controla o tipo de atualização que você quer ver daquele determinado contato. Ao desmarcar a opção, você deixará de ver as publicações que seu amigo curte ou comenta.

Opções de privacidade

Como já dito, a visibilidade de seu conteúdo na rede social depende das configurações que você adota em sua conta. Veja alguns recursos disponíveis para proteger suas informações:

Na barra de ferramentas superior, ao lado de “Página inicial”, clique sobre a seta para exibir o “Menu”; depois, em “Configurações de privacidade”. Selecione, ao invés de “Público”, a opção “Amigos” no item “Para aplicativos móveis sem o seletor público”. Como o aplicativo para celulares e tablets não tem opções de privacidade, essa seleção impede que as atualizações realizadas via dispositivos móveis sejam compartilhadas publicamente.

Em seguida, no item “Linha do tempo e marcação”, clique em “Editar configurações”. No menu que aparecer, você tem a opção de selecionar “Amigos” em todos os itens, que restringirão quem pode publicar em sua linha do tempo, quem pode visualizá-la, entre outros. É possível ainda, caso queira, ativar a opção de analisar previamente publicações em que foi marcado.

Também é preciso configurar quem poderá visualizar o conteúdo que você publicar. Para isso, no campo de atualização de status (veja abaixo) você poderá selecionar a opção “Amigos”, para restringir a visualização de suas fotos e atualização à sua rede de amigos.

FOTOS: Reprodução