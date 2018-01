Dicas de apps para acompanhar o Oscar - Link - Estadão

Aplicativos para tablet e celular permite apostar em vencedores. A cerimônia acontece nesse domingo, às 22h30

SÃO PAULO – A cerimônia de entrega do Oscar começa nesse domingo, 26, a partir das 22h30 (horário de Brasília) sob a regência do veterano Billy Crystal. Para todos os cinéfilos que irão acompanhar os anúncios de casa, preparem-se para baixar aplicativos que podem tornar a coisa toda muito mais interessante.

O blogueiro do Link, Daniel Gonzales, separou uma lista de apps para iPhone, iPod Touch e iPad (tem dicas de apps de outros sistemas operacionais? compartilhe abaixo) que, no geral, contêm informações básicas sobre todos os filmes indicados e permite ainda apostar nos possíveis vencedores e checar em quem os seus amigos estão apostando.

