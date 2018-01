Diga adeus ao mouse - Link - Estadão

Primeiro notebook touchscreen lançado no Brasil mostra que as telas de toque também são o futuro dos computadores tradicionais, e não apenas dos tablets

SÃO PAULO – O Asus VivoBook é o primeiro notebook com tela de toque a sair no Brasil. Não é pouca coisa. O recurso, que deve ficar cada vez mais comum nessa categoria, possibilita uma experiência de uso completamente diferente daquela a que estamos acostumados. Tudo que você fazia antes com o cursor (a setinha controlada via trackpad ou mouse) pode agora ser feito com o dedo direto na tela. Exatamente como em um tablet.

É uma sensação libertadora. Ações como clicar em um link, dar zoom em um mapa, escrever um texto ou mudar de tela ganharam mais agilidade com o touchscreen. É um novo e prático atalho. Rapidamente, a tela se transforma na sua opção preferencial para realizar ações. O touchpad ou o mouse devem se tornar obsoletos para grande parte dos usuários do VivoBook. O teclado, porém, continua sendo a melhor opção para digitar textos mais longos.

O VivoBook já vem com Windows 8 instalado. A nova interface do sistema operacional da Microsoft, com seus blocos coloridos e janelas que podem ser puxadas a partir da margem da tela, realiza seu pleno potencial numa tela de toque. Ela tem mais cara de tablet do que de PC. E é por isso que PCs como o VivoBook estão ficando mais parecidos com tablets.

