Digg é vendido por US$ 500 mil - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Digg, site de compartilhamento de notícias que foi um dos precursores das mídias sociais, foi vendido nesta quinta-feira, 12, para o grupo Betaworks, que controla outras empresas de mídia social, como o News.me e o Bit.ly, e investe em startups do ramo. De acordo com reportagem do Wall Street Journal, a Betaworks pagou US$ 500 mil pelo Digg, valor irrisório comparado aos US$ 45 milhões que ele chegou a receber de investidores no passado.

‘Temos muito orgulho de ter sido um dos pioneiros do voto social na web’, disse o CEO do Digg, Matt Williams, que deixa o posto. FOTO: REPRODUÇÃO

Em um post publicado no blog do site, o CEO do Digg, Matt Williams, saudou a negociação e afirmou que o serviço será integrado ao News.me, que reúne notícias compartilhadas por amigos nas redes sociais. Williams também disse que deixará o posto para se unir à empresa de investimentos Andreessen Horowitz, e que o fundador da Betaworks, John Borthwick, será o novo CEO do Digg.

“Temos muito orgulho de ter sido um dos pioneiros do voto social na web”, escreveu Williams. “Nos últimos meses, consideramos muitas opções para onde o Digg poderia ir e, francamente, muitas delas não sustentariam a razão pela qual o Digg foi inventado — descobrir o melhor da web. Queríamos encontrar uma forma de trazer o Digg de volta às suas raízes de startup.”

Falando em nome de Kevin Rose, fundador do Digg que deixou o site em 2011 e foi contratado pelo Google em março deste ano, Williams afirmou: “Kevin gostaria de compartilhar, ‘Eu sempre fui fã da visão de produto de John (Borthwick) e das empresas que ele constrói, financia e aconselha. John entende a natureza de tempo real da web e como capturar as tendências à medida que ocorrem. Com sua experiência com o bit.ly, news.me e Chartbeat, mal posso esperar para ver o que ele fará com o Digg’”.

John Borthwick, que assume o controle do Digg, afirmou no blog da Betaworks que transformará o Digg em uma startup, com orçamento baixo, equipes pequenas e com rápidas mudanças. “O Digg é uma das maiores marcas da internet e teve um significado importante para milhões de usuários ao longo dos anos. Foi um pioneiro das notícias guiadas pela comunidade”, disse.

Fundado em 2004 por Kevin Rose, então com 27 anos, o Digg surgiu em um momento de explosão do chamado “conteúdo produzido pelo usuário”, inicialmente por meio de blogs. O serviço elencava as notícias e posts mais importantes de acordo com a quantidade de votos dos próprios usuários. O botão “digg” foi uma espécie de precursor do “curtir” do Facebook e ajudava os próprios usuários a saber o que havia de mais relevante na web naquele momento.