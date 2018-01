Digg prepara substituto para o Reader - Link - Estadão

Site de compartilhamento de conteúdo que foi sucesso antes das redes sociais lança nova ferramenta no dia 26

SÃO PAULO – O site de compartilhamento de conteúdo Digg anunciou nesta segunda-feira, 17, que prepara o lançamento de um leitor de RSS online que poderá servir de alternativa ao Google Reader. A ferramenta do Google é um dos sites mais usados para ler notícias e posts em tempo real, mas será fechado pela empresa no próximo dia 1º de julho.

A versão de lançamento do Digg Reader, como foi chamado pelo site, estará disponível no dia 26 para todos os usuários. Segundo o site, a ferramenta está sendo lançada em fases, para garantir o funcionamento do leitor de RSS.

Segundo o Digg, será possível migrar os feeds usados no Google Reader e sincronizar a leitura dos artigos com o aplicativo para smartphone da ferramenta.

O Digg Reader também terá recursos para compartilhar, salvar, assinar e organizar melhor os canais, além de uma ferramenta de busca e notificações para publicações importantes. Ainda será possível organizar os feeds em listas de leitura, que são “baseadas em suas redes, interesses, ‘likes’, entre outros”, diz o site. Mais detalhes da nova ferramenta serão divulgadas na semana que vem.

Fundado em 2004, o Digg teve uma grande popularidade nos Estados Unidos em um momento em que as redes sociais ainda não eram disseminadas. Nele, os usuários podiam compartilhar conteúdo de blogs e de sites de notícias e votar nas melhores publicações de outras pessoas. Dessa maneira, o Digg fazia um ranking do que era mais importante e relevante na internet naquele momento, na opinião dos usuários do site.

Com o surgimento do Twitter e do Facebook, o site perdeu força. No ano passado foi comprado pelo grupo Betaworks por US$ 500 mil, valor considerado irrisório.

