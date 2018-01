Dilma conversa com Dilma Bolada no Twitter - Link - Estadão

Isadora Peron e Lilian Venturini

O Estado de S. Paulo

Depois de quase três anos, conta da presidente Dilma Rousseff é reativada em bate-papo com perfil fake

Jefferson Monteiro, criador da “Dilma Bolada”, se encontra com a presidente FOTO: Roberto Suckert Filho

SÃO PAULO – Faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2014, a presidente Dilma Rousseff voltou nesta sexta-feira, 27, ao Twitter. A última vez que ela havia postado uma mensagem no microblog foi em dezembro de 2010.

A reestreia de Dilma na rede social foi feito durante um bate-papo virtual entre ela e o seu perfil fake mais famoso, o Dilma Bolada. “Bom dia linda maravilhosa, sempre acompanhei vc. Mas não me dê bom dia. Mas me dê bons resultados”, afirmou a presidente verdadeira.

A ação ocorre no dia em que o governo federal relança também o Portal Brasil e anuncia a conta oficial no Instagram. Uma das fotos registra o encontro com o criador do personagem, o estudante Jeferson Monteiro, ocorrido nesta sexta. Desde os protestos de junho, o Planalto estudava como usar as redes sociais na tentativa de acompanhar melhor os temas debatidos pelos internautas e conseguir detectar possíveis focos de insatisfação.

Quando questionada sobre o motivo de reativar o perfil, Dilma disse que era por “precisão”. Ao Dilma Bolada, a petista recorreu a uma música do cantor Roberto Carlos para dizer que a volta é definitiva: “Eu voltei, voltei para ficar. Porque aqui, aqui é meu lugar”. A presidente anunciou ainda um que Presidência também terá um perfil no Facebook.

Durante a conversa, as ‘Dilmas’ comentaram assuntos recentes relacionados à presidência, como o programa Mais Médicos e as denúncias de espionagem. A presidente aproveitou o bate-papo para rebater a reportagem da The Economist, que questionou a capacidade de recuperação econômica do Brasil. “Eles estão desinformados. O dólar estabilizou, a inflação está sob controle e somos o único grande país com pleno emprego. Somos a 3ª economia que + cresceu no mundo no 2º trimestre. Quem aposta contra o Brasil, sempre perde”, escreveu.

Sobre a espioangem, a presidente relembrou o discurso feito nesta semana na Assembleia Geral da ONU, em que propôs a criação de um marco civil regulatório da internet. “Países amigos não podem viver sob desconfiança. Um outro comportamento dos EUA para com o Brasil é necessário. Como disse na ONU. Vamos nos proteger. O novo marco civil da Internet vai ampliar a privacidade dos brasileiros.” No fim da conversa, Dilma Bolada perguntou sobre o passeio de moto que a presidente teria feito pelas ruas de Brasília sem estar acompanhada de sua equipe de segurança. “Sim & me diverti pra valer”, disse.