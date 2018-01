Dilma enfatiza importância do acesso à internet decente"" - Link - Estadão

Ao contrário a ex-ministra Marina Silva, que foi chamada para falar do uso da internet para ajudar causas sociais mas que pouco falou sobre isso, a ministra Dilma Roussef, virtual candidata à presidência pelo PT em 2010, praticamente se resumiu a falar sobre a rede, em entrevista hoje na Campus Party. Dilma comentou que logo logo deve concorrer com o governador José Serra também no Twitter (“Já estou providenciando o meu perfil”) e, em todas as suas declarações, enfatizou a importância da ampliação do acesso ao que chamou de “internet decente”, a banda larga. Confira os temas abordados por ela:

Novos direitos autorais – “Conversei com o Lawrence Lessig [criador da licença Creative Commons], e ele considera que a nossa lei será a mais avançada do mundo, porque vai muito além, porque vamos direto para a era digital. O mais importante é o direito ao uso individual, a cópia justa. A minha esperança é que essa legislação seja aprovado ainda no primeiro trimestre”.

Tentativa da Lei Azeredo – “No Fórum do Software Livre, em Porto Alegre, o presidente Lula usou a expressão ‘é proibido proibir’. Criminalizar a internet simplesmente não interessa à sociedade brasileira. O direito a livre expressão é a maior conquista que veio com a rede”.

Internet e democracia – “O que a internet permite é a diversidade de opiniões se manifestar, aparecer. Que as pessoas que tenham acesso à informação, e que a democracia possa ter informações referenciadas e diferenciadas. É a formação de um país. A internet é a grande praça da modernidade”.

Banda larga para todos – “Vai ser extremamente importante dar sequência nesse projeto. O Plano Nacional de Banda Larga vai ser crucial no plano de espalhar a internet por todo o País. Ele levará o acesso às mais diferentes tribos brasileiras”.

Campanha 2.0 – “Essa eleição vai abrir espaço para sinalizar a importância da intenet no processo político brasileiro. Ela não pode passar sem blogueiros, sem twitteiros. Blogueiros fazem um papel fantástico, com uma enorme agilidade de informação. A internet traz um enorme bem, dando espaço para que qualquer um possa expor a sua opinião”

(Foto: Paulo Liebert)