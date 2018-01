Dilma nomeia novos conselheiros para Anatel - Link - Estadão

Rodrigo Zerbone Loureiro ocupará o lugar de Ronaldo Sardenberg

RIO DE JANEIRO – A presidente Dilma Rousseff nomeou nesta sexta, 11, os dois novos membros do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), informou a instituição em nota.

—-

Rodrigo Zerbone Loureiro ocupará a vaga do ex-presidente do órgão regulador Ronaldo Mota Sardenberg, enquanto Marcelo Bechara assumirá no lugar do ex-conselheiro Antonio Domingos Teixeira Bedran.

Ambos haviam sido aprovados pelo senado no dia 8 de novembro para assumirem como conselheiros.

Na semana passada, a presidente já havia nomeado João Rezende como novo presidente da Anatel, com mandato até 2013, no lugar de Sardenberg.

/ Sérgio Spagnuolo (Reuters)