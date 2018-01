Dilma quer governo 'digital' e 'mais conectado' - Link - Estadão

Em discurso neta segunda, presidente ressaltou o problema da exclusão digital no Brasil

Rafael Moraes Moura

Ricardo Della Coletta

BRASÍLIA – A presidente Dilma Rousseff aproveitou discurso de sanção do Estatuto da Juventude para defender, nesta segunda-feira, 5, que o governo fique “digital” e não só conectado “a voz das ruas”, mas a voz das “redes” também. “Diante da juventude, um governo tem de ficar digital. Nós vamos ficar cada vez mais conectado, não só com a voz das ruas, mas a das redes também”, disse Dilma. O comentário foi feito durante cerimônia realizada no Palácio do Planalto.

Segundo a presidente, o Brasil enfrenta uma série de problemas, envolvendo também a exclusão digital. “Outro grande problema do Brasil é a exclusão digital. Temos empenho de construir programa de acesso à banda larga com qualidade”, afirmou Dilma.

Ao dirigir-se ao público da cerimônia, formado basicamente por jovens militantes e ativistas de esquerda, Dilma disse que esteve, durante a sua juventude, lutando por mais democracia e direitos. “Não deixei meus compromissos democráticos quando assumi a Presidência”, afirmou, sendo interrompida por fortes aplausos.

