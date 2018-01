Dilma Rousseff discursa na CeBIT - Link - Estadão

Na maior feira de tecnologia da Europa, a presidente disse esperar um ano ‘especialmente promissor’ para o País

O Brasil é convidado de destaque da edição deste ano. FOTO: Ronny Hartmann/AP

HANNOVER, Alemanha – A presidente Dilma Rousseff ressaltou a importância da inclusão digital no País com o objetivo de diminuir a exclusão dentro da sociedade brasileira. Durante discurso na cerimônia de abertura oficial da CeBIT, maior feira do setor da tecnologia em Hannover, na Alemanha, Dilma destacou os avanços do Brasil no setor da Tecnologia da Informação (TI). “Avançamos muito, mas ainda precisamos avançar muito mais”, disse a presidente.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O Brasil é o país parceiro do evento que começa amanhã e termina no sábado. Nos cinco dias da feira, 340 mil visitantes são esperados nos seis pavilhões do centro de convenções da cidade alemã, onde 4.200 expositores participarão de conferências e workshops voltados para o mercado tecnológico. A delegação brasileira em Hannover tem cerca de 130 empresas e instituições privadas e governamentais, que se apresentarão sob a marca Brasil IT+.

Dilma agradeceu o convite e disse que o ano de 2012 será “especialmente promissor” para o setor tecnológico brasileiro. “Até o fim do ano vamos instalar uma rede de fibra óptica de 31 mil quilômetros que chegará a todas as capitais do Brasil, cobrindo metade da população do País.”

A presidente ainda reforçou a importância das relações do Brasil com a Alemanha, afirmando que a participação brasileira na feira simboliza uma nova etapa da aliança entre os dois países. “Se agregarmos e combinarmos nossas próprias características, estaremos avançando rumo a um futuro promissor da tecnologia.”

/Renata Miranda, enviada especial do Estado a Hannover

+ Veja o que já foi publicado sobre a CeBIT