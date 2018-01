Diretor da Microsoft defende compra do Skype - Link - Estadão

O diretor-geral de operações da Microsoft, Kevin Turner, disse nesta quinta-feira, 27, em San Juan que a compra da Skype, a mais popular empresa de telefonia online, reforçará o serviço do maior fabricante mundial de software a seus clientes.

Convidado pela Câmara de Comércio de Porto Rico para falar sobre novas tecnologias, Turner afirmou que a aquisição da Skype, uma vez aprovada pelas autoridades, “elevará a posição de liderança da Microsoft no mundo”.

“Era natural fechar com a Skype, dado nosso tipo de negócio”, disse. A companhia americana Microsoft anunciou no dia 10 de maio a compra da Skype por US$ 8,5 bilhões, no que representa a aquisição mais agressiva da história da companhia criada por Bill Gates.

Sobre a possibilidade de a Microsoft realizar novos investimentos em Porto Rico, esclareceu que se trata de uma hipótese que dependerá da demanda pelos produtos da multinacional na região.

Turner disse que a empresa planeja criar instituições que favoreçam a melhoria tecnológica em Porto Rico, após destacar a importância do capital humano para a economia dos países. O diretor reiterou que apresentar aos jovens o papel da tecnologia é fundamental.

