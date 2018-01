Diretor de 'Apenas o fim' lança HQ para celular - Link - Estadão

Diretor de 'Apenas o fim' lança HQ para celular

O cineasta brasiliense Matheus Souza, que há duas semanas foi perfilado no Link por conta do lançamento de ‘Apenas o fim’, seu primeiro filme, estreou também nesta quinta-feira no mundo dos webcomics. O estudante de cinema escreveu o roteiro de ‘O homem qualquer coisa’, HQ ilustrada por Ronaldo Barata e disponibilizada pela operadora Oi.

25/06/2009 | 22h40

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo