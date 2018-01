Dirija seu carro pelo iPhone - Link - Estadão

Ainda não dá pra fazer seu carro sair andando sozinho pelas ruas da cidade, mas você já pode deixá-lo ligado na garagem te esperando (o que não recomendamos por causa da poluição) sem nem sair do quarto. Com o aplicativo Viper Smart Start, que se conecta ao sistema de mesmo nome instalado no carro, o usuário pode trancar e destrancar portas – ou até mesmo acionar a ignição remotamente.

O aplicativo funciona pela rede do celular, o que significa que, diferentemente de um controle remoto, ele pode ser usado a praticamente qualquer distância. Entre as funções oferecidas, ainda é possível abrir o porta-malas e ligar ou desligar o alarme.