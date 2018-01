Disney fecha serviço de streaming de vídeos - Link - Estadão

Empresa afirma que serviço não tinha a flexibilidade adequada para os usuários

SÃO PAULO – A Disney anunciou nesta terça-feira, 20, que vai fechar no dia 31 de dezembro o serviço de streaming Disney Movies Online. No site, era possível comprar ou alugar filmes de todo o catálogo da empresa, incluindo de suas subsidiárias.

Desde de ontem, já não é possível comprar mais filmes, mas ainda dá para assistir ao material que foi adquirido anteriormente. A Disney vai reembolsar as compras já feitas para os usuários que fizeram requisição por e-mail até fevereiro de 2013.

De acordo com comunicado oficial, a decisão de fechar o serviço ocorreu por causa das mudanças do consumo de mídia online. A empresa considerou que seu site de streaming não era flexível o bastante de acordo com a atual demanda dos usuários.

O serviço não permitia que os filmes fossem vistos offline ou em outros equipamentos, tudo funcionava apenas através dos navegadores de web.

“Nós tomamos uma decisão de fechar o serviço até que sejamos capazes de fornecer a melhor experiência aos nossos clientes”, diz a empresa no comunicado. A Disney está preparando um serviço para similar, chamado Disneys Movies Anywhere. Ainda não há previsão de quando esse novo endereço será lançado.