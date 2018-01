Disney geolocalizada - Link - Estadão

Usuários que fizerem “check-ins” na Disney recebem selos (badges) como estes. FOTO: REPRODUÇÃO

Os visitantes dos parques temáticos ds Disney nos Estados Unidos agora podem usar seus smartphones para fazer apenas para fazer check-ins, mas também para participar de passeios personalizados ou para ganhar bens digitais.

Tudo isso faz parte da parceria entre a Walt Disney Co. e o Gowalla, o principal concorrente do Foursquare no mercado de geolocalização via celulares. No entanto, o Facebook Places vem roubando grande parte do espaço dos dois — seus usuários recebem ofertas especiais e cupons de desconto no comércio.

Como parte da promoção da Disney, o Gowalla criou viagens especiais para que famílias com filhos pequenos façam trajetos especiais pelos resortes na Florida e na Califórnia. Essa é uma das características únicas do Gowalla, assim como o compartilhamento de fotos.

Apesar de todas essas iniciativas, a geolocalização ainda não decolou como se espera. Nos Estados Unidos, apenas 4% dos internautas já usaram algum desses serviços enquanto apenas 1% faz uso diário, segundo dados da consultoria Pew Internet and American Life Project.

/ASSOCIATED PRESS