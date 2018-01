Dispositivo cria música digitalmente através de movimentos físicos do usuário - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

Há alguns anos, Pieter-Jan Pieters desistiu da faculdade de música por não conseguir compreender uma partitura. Insistente, não desistiu do ramo. Continuou compondo canções a partir de programas de computador. Só que, para ele, a experiência não era a mesma. Resolveu, então, criar o OWOW.

O aparelho, assim como um programa de computador, cria música digitalmente. A diferença, porém, é que em vez de digitar comandos em um teclado, é necessário algum esforço físico do músico em todas as cinco variações existentes do dispositivo.

O Wob, por exemplo, é uma pequena caixa retangular com um círculo no meio. Ao movimentar a mão sobre o dispositivo – seja de maneira vertical ou imitando algum instrumento, como um bongô –, é emitido um som correspondente.

O Wiggle emite sons ao fazer círculos com a mão; o Drum funciona como uma baqueta, reproduzindo sons de bateria; o Pads emite sons ao se apertar seus botões; e o Scan lê linhas em uma folha de papel, por exemplo, e as transforma em escalas musicais.

O projeto está em financiamento no Kickstarter e ainda necessita de €35 mil para arrecadar o valor total