Dispositivo facilita uso de smartphone enquanto usuário dirige - Link - Estadão

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – Uma empresa israelense lançou um produto com um objetivo que pode causar problemas: ele auxilia o motorista a utilizar seu smartphone enquanto dirige. Adaptável aos sistemas Android e iOS, o RayGo é formado, principalmente, por um dispositivo que se encaixa no volante e, através de bluetooth, permite que o motorista mexa livremente em seu celular.

Ele permitiria ao motorista, com breves toques e comandos de voz, mexer e acessar Facebook Messenger, WhatsApp, Gmail, Skype, entre outros. No site IndieGoGo, é possível ajudar no financiamento do projeto, que já obteve o valor necessário de US$ 30 mil arrecadado.

Deve-se atentar que a prática é proibida em muitas países e oferece riscos ao motorista, já que há distrações ao motorista.

Abaixo, um vídeo mostrando o funcionamento do dispositivo: