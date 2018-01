Dispositivo projeta touchpad a laser e substitui mouse - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

Um projeto apresentado no site de financiamento coletivo Kickstarter promete aposentar de vez o mouse. É o ODiN, um dispositivo que projeta um touchpad a laser em qualquer superfície, substituindo o mouse. Tal tecnologia já existia para teclados, mas esta é a primeira direcionada à mouses.

O funcionamento é igual ao touchpad existente em notebooks, como é possível ver na imagem abaixo. E como possui uma superfície de 8cm x 8cm, o touchpad ainda possibilita a utilização de recursos multitoque, como pinça e zoom. Para funcionar corretamente, porém, é necessária uma conexão USB.

DIVULGAÇÃO

O projeto já arrecadou mais de US$108 mil e superou a meta proposta pela empresa no site de financiamento. Assim, o ODiN deverá entrar em fase de produção no próximo mês. E apesar de já estar finalizado, ainda é possível comprar um dispositivo por US$49 — o equivalente a R$152 —, sem o valor do frete incluso.

No vídeo demonstrativo, é possível assistir ao ODiN em funcionamento.