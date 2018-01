'DJ Hero' evolui games musicais para um novo patamar - Link - Estadão

Quando o game foi anunciado, quase nenhum jogador ficou entusiasmado. Depois que a Harmonix, criadora do Guitar Hero original e do sucesso Rock Band encerrou a parceria com a Activision, parecia difícil algo novo com o sufixo Hero aparecer.Guitar Hero foi reciclado ao extremo, afastando um público novo do jogo.

Uma versão do jogo orientada à música eletrônica parecia um caça-níqueis. Essa percepção começou a mudar quando a lista de músicas foi divulgada. O envolvimento de estrelas como Daft Punk e Justice deu ao jogo uma aura de credibilidade enorme.

DJ Hero é uma das maiores inovações no mundo dos jogos musicais desde o primeiro Guitar Hero. Muito mais amadurecido, o simulador de DJs efetivamente consegue ensinar noções de mixagem. É simplificado, mas existe um fundamento musical profundo no jogo.

A única crítica fica por conta do tamanho reduzido do controle em relação a um toca-discos de verdade. Fazer os scratches que os remixes de Daft Punk exigem chega a deixar a mão dolorida. Mas é um preço pequeno a se pagar pela diversão.