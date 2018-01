Do celular para as redes sociais - Link - Estadão

Como subir as fotos que você tirou do celular para as principais redes sociais.

Flickr | O serviço tem aplicativos que facilitam o upload de fotos e rodam em Android, Blackberry e iPhone. Também é possível fazer o upload online, pelo site do Flickr, acessando-o com o navegador do celular.

Picasa | Android e Blackberry têm sua versão oficial do aplicativo Picasa. Para iPhone, use o kcPicasa, gratuito na Appstore da Apple. Em ‘upload’, escolha os álbuns e suba as fotos que tirou ou então tire as imagens para então subi-las.

Facebook | Baixe o Facebook Mobile (disponível para Android, Blackberry e iPhone). Na aba ‘Photos’, escolha um dos álbuns já existentes (ou crie um) e clique no botão ‘+’. Daí, é só tirar a foto, ou subir uma que você já tirou.

Orkut | Use o Mobo no Blackberry, o OrkUp no iPhone ou o Orkut Mobile para Android. Selecione o álbum, cClique no ícone de imagem no Mobo, em ‘Upload’ no OrkUp e em ‘Menu/Share’ no Orkut Mobile, e selecione as fotos.