Do computador para o celular - Link - Estadão

Continuando seus esforços de tornar a experiência de navegação cada vez mais personalizada, o Google lançou uma extensão para Chrome e um aplicativo para Android que, juntos, ligam o browser a qualquer celular com Android 2.2.

Basta estar logado na sua conta Google que o Chrome to Phone envia o conteúdo visualizado no computador para o celular. Por exemplo, se você quer continuar lendo no celular o site que está aberto no navegador, é só clicar no botão da extensão e a página será aberta imediatamente no telefone.

Outra possibilidade de uso para o Chome to Phone é selecionar um número de telefone e usar a extensão para enviá-lo para o telefone ou exportar um endereço pesquisado no Google Maps.

Uma pré-visualização da extensão, que é de código aberto, foi mostrada no Google IO em maio deste ano, mas o lançamento oficial só ocorreu nessa quinta-feira, 12, em um evento para a imprensa no escritório do Google em São Francisco. O engenheiro responsável pela novidade, Dave Burke, disse ter criado a funcionalidade em seu tempo livre. Ele mesmo explica sua criação no vídeo abaixo (em inglês).

A via não é de mão dupla, no entanto. Ainda não é possível enviar conteúdo do Android para o Chrome (do celular para o computador). Segundo o Google, eles estão planejando levar o aplicativo para o iPhone.