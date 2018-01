Do Napster para a Warner - Link - Estadão

Perfil de Sean Parker no Facebook. FOTO: REPRODUÇÃO

Sean Parker, um dos fundadores do Napster, pode ajudar a comprar o Warner Music Group. O ex-inimigo das gravadoras é parte de um consórcio de investidores que inclui os bilionários Doug Teitelbaum e Ron Burkle, e que está interessado na compra da gravadora. A Warner está à venda desde janeiro.

—-

Parker contribuirá de maneira “não material” ao projeto, que já tem recursos suficientes vindos dos bilionários principais. A contribuição, porém, deve render lucros ao grupo. Basta lembrar das bem-sucedidas investidas de Parker no Facebook, que o colocou na lista mais ricos do mundo. A fortuna do investidor é estimada em US$ 1,6 bilhões.

Por que Parker investiria seu tempo num negócio que ele mesmo ajudou a derrubar? Ele é também investidor do serviço de música por streaming Spotify, que tem 7 milhões de assinantes principalmente na Europa. Nos EUA, porém, o serviço ainda não pegou. Culpa, em parte, da oposição das gravadoras — entre elas, a Warner.