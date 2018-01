Do que se falou na maior rede social - Link - Estadão

Pela primeira vez, o Facebook realizou seu levantamento anual dos assuntos mais falados em atualizações de status usando dados apenas do Brasil. Chamado de “Memology Facebook”, o estudo é feito em 236 países e leva em conta o crescimento do uso de determinado termo nas atualizações de status na rede social de um ano para cá.

Por aqui, o primeiro lugar ficou com a presidente eleita, Dilma Rousseff, que assume seu segundo posto de destaque em redes sociais. Em segundo vem Tiririca, deputado federal eleito por São Paulo. Veja a lista completa aqui.

No levantamento mundial, o termo vencedor foi a sigla HMU, “hit me up”, usada quando um usuário queria avisar seus amigos que estava pronto para encontrá-los. Em segundo lugar ficou a Copa do Mundo, que foi tema de metade das atualizações de status durantes os jogos.

Segundo o post no blog oficial do Facebook, os resultados refletem os altos e baixos de eventos que deram início a uma conversa mundial e mostram novas formas de usar a linguagem e de compartilhar informações com os amigos. Veja a lista completa:

1. HMU

“Hit me up”. Sigla usada especialmente durante as férias de verão norte-americanas e nos finais de semana, para indicar que o usuário podia encontrar seus amigos. A gíria, que era mencionada apenas 20 vezes por dia em maio do ano passado, viu seu uso crescer exponencialmente até atingir a marca de 80 mil menções diárias no fim do primeiro semestre de 2010. Mas, em setembro, uma mudança na forma de usar a expressão pode ser observada: se, antes, seu uso era bem distribuído durante a semana, com o fim das férias de verão no Hemisfério Norte, todos voltaram à escola e a sigla de disponibilidade passou a ser enviada principalmente nos fins de semana.

2. Copa do Mundo

Foram 1,5 milhões de mensagens sobre a maior competição esportiva do ano no início dos jogos e 1,3 milhões na fase final do Mundial. A rede social teve um papel importante até na composição dos times que participaram da disputa: o presidente nigeriano afirmou que as centenas de mensagens deixadas em seu perfil o ajudaram a voltar a trás da decisão que proibia a seleção de futebol de seu país a participar de competições internacionais depois de sua eliminação na primeira fase da Copa.

3. Filmes

Toy Story 3, Eclipse, A Origem, Alice e Iron Man 2 foram, nessa ordem, as estreias mais comentadas no mundo e juntas, ficaram em terceiro lugar dos assuntos que mais apareceram em atualizações de status em 2010. Lars Backstrom, responsável pelo estudo, chamou a atenção para o final de semana em que a animação da Pixar chegou aos cinemas: os usuários mobile começaram a publicar suas opiniões sobre o filme logo depois das primeiras sessões. Já os usuários de computadores demoraram uma média de meia hora a mais para postar suas impressões na rede, possivelmente o tempo médio que levaram para voltar para casa.

4. iPad e iPhone 4

Os produtos mais comentados do ano deixaram seu reflexo na maior rede social do mundo. Juntos, os dois lançamentos da Apple contabilizaram mais de 25 milhões de menções em posts durante o ano.

5. Haiti

O primeiro pico de mensagens falando sobre o terremoto que devastou o país caribenho em janeiro aconteceu quatro minutos após o tremor, com atualizações vindas principalmente da República Dominicana, nação vizinha que ainda contava com sua rede de infraestrutura. Um dia depois veio o segundo pico, quando o mundo inteiro já discuta a destruição do Haiti – era uma média de 1.800 posts por minuto.

6. Justin Bieber

Ele foi mesmo uma febre. Está entre os assuntos mais falados no Twitter e os mais buscados no Google. O uso do nome do cantor teen em atualizações de status foi crescendo durante o ano e teve seu pico em 12 de setembro, dia da premiação do MTV Video Music Awards.

7. Jogos no Facebook

Os games são os aplicativos mais populares do Facebook e, juntos, estão entre os assuntos mais comentados do ano. A construção de um celeiro pelos fazendeiros de FarmVille e o lançamento de FrontierVille, também da Zynga, foram os temas que mais mereceram postagens.

8. Mineiros do Chile

Desde o desabamento da mina que preendeu os 33 mineiros até o resgate com vida de cada um deles, os comentários sobre a história pode ser dividida em três momentos. O primeiro se deu apenas no Chile, assim que o acidente aconteceu. O segundo veio uma semana depois, ainda prioritariamente no Chile, quando se descobriu que os trabalhadores estavam vivos. O terceiro, que já toma dimensões mundiais, coincide com as primeiras previsões de salvamento e se extende até o resgate.

9. Aviões

Nada de acidentes aéreos, a palavra “aviões” chegou a essa lista devido a letras de músicas famosas que a citam e atualizações sobre o desejo de estar voando — além de status de pessoas que realmente estavam viajando em aeronaves.

10. 2011

Assim como no ano passado, muitas pessoas falaram sobre anos em suas atualizações de status, na maioria das vezes, prevendo grandes eventos pessoais, como um casamento ou a chegada de um bebê.