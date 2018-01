Do YouTube para o iPod - Link - Estadão

Cansado de ter que procurar aquela versão sensacional da sua música favorita no YouTube? Tem um jeito simples de convertê-la para MP3 e poder carregá-la para todo canto em seu iPod ou qualquer outro tocador de MP3.

O site Video2mp3 pede apenas a url do vídeo que você quer transformar em arquivo de som. Inserido o endereço no campo certo, você escolhe se quer o arquivo em qualidade normal ou alta, e o site faz a conversão para você. O resultado é um arquivo tocável em qualquer player de MP3, levando os hits do YouTube direto ao seu iPod.