Documentário coletivo - Link - Estadão

Com a ajuda do diretor Kevin Macdonald, do produtor Ridley Scott e algumas centenas de cineastas, o YouTube vai fazer um filme. O site de vídeos do Google está organizando o projeto “Life in a Day”, que planeja documentar todo o dia 24 de julho com vídeos enviados pelos usuários de todo o mundo.

A ideia, segundo o site, é que as pessoas enviem vídeos mostrando suas vidas cotidianas. Kevin Macdonald (O Último Rei da Escócia e Intrigas de Estado) fará a direção do documentário coletivo e vai editar o longa-metragem usando o material enviado pelos usuários. Ridley Scott (Gladiador e Robin Hood) será o produtor.

“Espero que seja um projeto para abrir os olhos das pessoas para as possibilidades de um filme gerado pelo usuário”, disse Macdonald. “Claro, é um risco. Pode ser que eu não receba nada de interessante. Mas eu não acho que é o caso. Tenho certeza que vamos achar algumas pérolas, algumas coisas mágicas, e é isso que eu estou procurando.”

O documentário colaborativo fará uma exibição de estreia durante o Festival de Filme Sundance, em janeiro. Simultaneamente será transmitido no YouTube de graça. As pessoas que colaborarem com as imagens serão creditadas como co-diretores, e 20 deles serão convidados para participar do Festival para a estreia.

O projeto é espelhado em dois outras iniciativas do YouTube de juntar sua gigantesca comunidade aos profissionais. A Orquestra Sinfônica do YouTube, reuniu músicos usuários do site com a ajuda do maestro Michael Tilson e do compositor Tan Dun. E o recente YouTube Play se uniu ao Museu Guggenheim para criar uma “bienal criativa de vídeos”.

“Sentimos que o YouTube definitivamente mudou a forma como o conteúdo é criado e consumido nos últimos 5 anos”, disse a gerente de filmes e animações do YouTube, Sara Pollack. “Cada um desses projetos dá espaço para pessoas que têm visão, que têm voz, que têm opiniões, que têm talento.”

Macdonald disse esperar que o filme seja uma espécie de cápsula do tempo. O cineasta, que dirigiu o documentário Touching the Void, afirmou estar inspirado pelos documentários do diretor inglês Humphrey Jennings, nas décadas de 1930 e 1940.

Macdonald fez um documentário em 2000 sobre Jennings, um dos fundadores do movimento “Mass-Observation”, que pretendia capturar o cotidiano transformando centenas de diários em um livro.

“Não vou fazer um filme ‘mainstream’, será experimental”, disse Macdonald. “Eu não acredito que todo mundo possa escrever um grande romance, e não acredito que todos conseguem pintar um grande quadro. Mas nesse sentido, as pessoas podem contribuir, dando um pouco de si mesmas, para o que eu espero que seja um grande filme.”

Tais iniciativas globais passam por enormes dificuldades, sendo a menor delas lidar com todos os idiomas falados nos vídeos. Usuários precisam ter pelo menos 13 anos e podem ser de qualquer país, exceto daqueles restringidos por controles de exportação dos EUA.

As pessoas terão uma semana para subir os vídeos no YouTube, o que significa que alguns não sejam filmados exatamente no dia 24 de junho. Pollack disse que estão trabalhando sob um “código de honra”.

Macdonald disse que está mais preocupado em não receber material que não seja honesto ou revelador.

“Para mim, é mais importante que as pessoas mostrem a intimidade”, afirmou. “Honestidade é o que eu quero”.

