Documentário quer encorajar novas startups - Link - Estadão

‘Startup Kids’, filme idealizado por duas islandesas, conta a história de startups como Vimeo, Soundcloud e Dropbox

SÃO PAULO – Grande parte dos serviços de internet que utilizamos hoje, seja ouvir música por streaming, assistir a um vídeo ou armazenar arquivos na nuvem, foram criados por pessoas bem jovens, com menos de 30 anos. Muitos desses criadores são ainda mais novos, não chegando nem aos 20 anos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Idealizado e dirigido por duas empreendedoras islandesas, o documentário “Startup Kids”, que será lançado na internet em março deste ano, quer contar a história de empresas bem-sucedidas na área de tecnologia criadas por jovens empreendedores nos Estados Unidos e na Europa.

Dentre os participantes do longa estão os fundadores do Vimeo, Dropbox e SoundCloud, que contam como começaram suas empresas, os desafios para mantê-las e a surpresa de vê-las decolar. O documentário traz ainda a participação de jornalistas que cobrem tecnologia e investidores que apostaram no talento desses jovens e deram o suporte financeiro para que suas ideias emplacassem.

“Acredito que entrevistamos cerca de 80 pessoas, mas apenas cerca de 15 aparecem no filme final”, disse ao Link Vala Halldorsdottir, uma das autoras do projeto. “O que há em comum entre eles é que todos são ambiciosos e determinados em fazer qualquer coisa para que sua empresa dê certo… qualquer coisa mesmo!”, disse.

Depois da queda. Vala Halldorsdottir e Sesselja Vilhjalmsdottir, autoras do filme, fundaram sua primeira empresa em 2009, logo após o colapso econômico da Islândia. O primeiro projeto foi um jogo de tabuleiro, que fez grande sucesso no país. Depois, assumiram vários outros projetos, incluindo o documentário “Startup Kids”, e atualmente trabalham em sua segunda startup, KinWins – um aplicativo para iPhone que “transforma a vida real em um jogo, uma espécia de The Sims de verdade”, diz Vala.

Vala Halldorsdottir e Sesselja Vilhjalmsdottir entrevistaram jovens criadores de startups por dois anos e hoje já têm sua segunda empresa juntas. FOTO: Divulgação

A islandesa relembra que, após a crise financeira na Islândia em 2008, quando os bancos foram à falência e muitos perderam seus empregos, pessoas qualificadas começaram a construir seu próprio negócio como alternativa. Ela e Sesselja embarcaram nessa onda – e deu certo.

“Na nossa primeira empresa, ficamos tão motivadas com nosso sucesso que queríamos motivar outros a fazer o mesmo”, disse ela, que é formada em engenharia industrial pela Universidade da Islândia. “Um documentário seria uma boa maneira de fazer isso, pois tiraríamos lições para nós mesmas e, com alguma esperança, poderíamos incentivar outros. O objetivo do filme é encorajar pessoas a se tornarem empreendedoras.”

Mão na massa. As filmagens para” Startup Kids” começaram em 2010, e as primeiras exibições aconteceram no ano passado, a partir de setembro. Grande parte do projeto foi financiado pelas próprias idealizadoras, que também contaram com um pequeno investimento da União Europeia e, posteriormente, com US$ 23 mil arrecadados no site de financiamento coletivo Kickstarter.

A islandesa afirmou que o que mais a impressionou nesse processo foi constatar o quão duro esses jovens empreendedores trabalham. ”A maioria deles trabalha literalmente 24 horas por dia e sete dias por semana. É claro que, nesse ritmo, é difícil se manter motivado o tempo todo; mas eles conseguem”, afirmou.

“A maior lição que tiramos deste documentário, dentre muitas, é que constriur sua própria empresa é um trabalho de mão na massa. Não é algo que você lê em livros ou aprende na escola: você simplesmente tem que fazer”, disse.

O filme será lançado na internet em março deste ano. No site, é possível inscrever seu endereço de e-mail para receber o aviso do dia do anúncio online, além de conferir os países e datas em que haverá exibições do filme. Interessados em promover uma exibição em sua cidade ou colaborar com a produção de legendas também podem demonstrar seu interesse pelo site.

“Nossa maior expectativa com esse lançamento é que alguns jovens assistam ao documentário e pensem: ‘Nossa, eu posso fazer algo assim’ – e aí criem algo incrível!”, disse Vala, entusiasmada.

Além de seu novo projeto, a Kinwins, Vala Halldorsdottir e Sesselja Vilhjalmsdottir querem criar mais documentários e projetos com a marca “Startup Kids”. “Um filme como ‘The Startup Kids Brasil’ poderia ser um documentário muito interessante se um dia for feito”, disse ela.

Assista ao trailer do filme abaixo: