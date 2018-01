Documentário sobre Aaron Swartz em português - Link - Estadão

SÃO PAULO – Documentário The Internet’s Own Boy (traduzido livremente como O Menino da Internet) sobre a história do ativista e programador Aaron Swartz, lançado oficialmente nos cinemas em 27 de junho, ganhou legendas em português (não-oficiais, através de um trabalho coletivo) e está disponível no Youtube (aqui).

O filme foi exibido pela primeira vez no Festival de Cinema de Sundance, em Utah, nos Estados Unidos, em janeiro deste ano, e mostra desde a luta de Swartz contra a Sopa, lei antipirataria dos Estados Unidos, entre 2011 e 2012, passa por sua batalha judicial após copiar publicações acadêmicas do MIT, até a sua morte, em janeiro de 2013, por suicídio, aos 26 anos, após ser acusado por roubo e fraude (se condenado, a pena seria de até 35 anos).

O diretor é Brian Knappenberger, o mesmo do documentário We Are Legion: The Story of the Hacktivists, sobre o Anonymous. O filme foi apoiado pelo site de financiamento colaborativo Kickstarter, por meio do qual recebeu US$ 93 mil (foram pedidos inicialmente US$ 75 mil).