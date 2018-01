Documento de fundação da Apple será leiloado - Link - Estadão

Documento de 1976 assinado por Steve Jobs, Wozniak, e Ronald Wayne está avaliado entre US$ 100 mil e US$ 150 mil

Steve Wozniak e Steve Jobs na garagem nos primórdios da Apple. FOTO: Reprodução

NOVA YORK – O contrato assinado por Steve Jobs, Ronald Wayne e Stephen Wozniak em 1º de abril 1976 para fundar a Apple será leiloado no dia 13 de dezembro em Nova York, anunciou nesta segunda-feira, 28, a casa especializada Sotheby’s, que avaliou o documento entre US$ 100 mil e US$ 150 mil.

—-

A venda do documento faz parte de um leilão de livros raros e manuscritos organizado pela casa em sua sede, em Manhattan. “Este é o primeiro capítulo da história de uma das companhias mais importantes dos Estados Unidos”, afirmou a Sotheby’s.

No contrato, que tem duas páginas e meia, fica estipulado que Jobs e Wozniak teriam cada um 45% das ações da empresa, e Wayne, o redator do documento, ficaria com 10%.

Segundo a casa de leilões, Steve Jobs, que morreu em outubro aos 56 anos, chamou Wayne para abrir a Apple para que este convencesse Wozniak a participar do projeto, ao invés de continuaram trabalhando para outras pessoas.

“A persuasão de Wayne foi tão efetiva que ambos ofereceram a ele 10% das ações da recém criada Apple Computers”, explicou a Sotheby’s.

Apesar disso, apenas onze dias após formalizar a fundação da empresa, Wayne abandonou a companhia por temer os riscos da empreitada. O documento assinado por ele, no qual se desfez de sua parte na companhia por US$ 800, também será leiloada em Manhattan,

Segundo cálculos da Sotheby’s, se Wayne não tivesse saído da Apple, sua participação na companhia valeria hoje mais de US$ 2 bilhões

“De um modelo inicial de computador que vinha sem tela, teclado e bateria, a Apple virou um gigante mundial, que transformou a tecnologia e a comunicação em arte”, finaliza o comunicado da casa de leilões.

/ EFE