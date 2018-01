Doença venérea via Facebook - Link - Estadão

O Treponema pallidum, causador da doença

Especialistas britânicos da área de saúde pública acreditam o Facebook está diretamente ligado ao aumento dos casos de sífilis nas cidades de Sunderland, Durham e Teesside, onde a adesão à rede social é o maior do país.

Segundo os médicos, a possível culpa se dá porque o uso do site facilita o encontro de pessoas que querem sexo casual. Peter Kelly, diretor de saúde pública de Teesside, afirmou, em entrevista ao jornal Telegraph, ter encontrado uma relação entre redes sociais e a quadruplicação dos casos na região, principalmente entre entre as mulheres jovens. “Eu percebi que muitas das pessoas encontraram seus parceiros sexuais por esses sites”, disse.

Um porta-voz do Facebook declarou no mesmo jornal que os usuários devem se precaver e serem cuidadosos ao marcarem encontros com pessoas que conheceram via internet.