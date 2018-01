Dois blogueiros são presos em Cuba - Link - Estadão

A ilha de Fidel Castro segue criando problemas para a liberdade de expressão. Além de dificultar o acesso da população à internet e proibir manifestações online contra a política do país, o governo cubano prendeu dois blogueiros na semana passada, contou a associação Repórteres Sem Fronteiras. Luis Felipe González Rojas (do blog Animal de Ancatarilla) e Yosvany Anzardo Hernández (do blog Cadonga) foram presos na cidade de Holguín, além de terem seus computadores confiscados. González foi solto quatro horas depois de preso, mas Anzardo ainda está encarcerado. Com ele, somam 26 jornalistas mantidos presos pelo governo cubano. Além disso, o governo também bloqueou o acesso de seus cidadãos à plataforma Voces Cubanas, site dedicado a relatar as dificuldades da vida na ilha caribenha.