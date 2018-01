Dois controles remotos para o futuro da TV - Link - Estadão

Post publicado no:

Por Stephen Williams

Os controles remotos para eletrodomésticos, sejam eles pesados ou leves como plumas, volumosos ou finos, iluminados por duas minúsculas lâmpadas ou dotados de teclas fosforescentes, têm uma única função para vingar: a funcionalidade.

Dois novos produtos para a televisão, lançados semana passada, representam conceitos diferentes para o futuro do entretenimento doméstico, e diferentes filosofias a respeito do uso e do design dos controles remotos.

As fabricantes são a Sony Electronics e a Bose. O objetivo radical da Sony é a TV pela internet, por meio do Google, mostrado no Bits. O controle remoto vendido com cada um dos quatro tamanhos de aparelhos (e um novo Blu-ray player), é desnecessariamente complexo, com um teclado embutido. O Video Wave TV da Bose, que experimentei rapidamente no mês passado, tem o controle mais elegante que vi ultimamente.

Os novos controles remotos da Sony (à esq.) e da Bose. FOTO: DIVULGAÇÃO

Então, por acaso estamos falando de um controle remoto para os fanáticos de tecnologia, e outro para os que renegam os avanços tecnológicos? Nada disso.

Numa demonstração, o estranho keypad (teclado numérico) retangular para aparelhos Sony com internet chega a intimidar; é como a primeira experiência com um controle de PlayStation, de acordo com o qual, na realidade, foi projetado. As teclas são pequenas, mas de fácil leitura, com um toque legal (a tecla mais usada é provavelmente é o botão de Busca, à esquerda da barra de espaço). A dimensão é correta para um aparelho operado com duas mãos.

Além disso, um botão direcional de navegação, D-pad, no alto à esquerda, para surfar pelas várias opções e menus, e no alto à direita, um conjunto de botões do tipo Android, menu e tecla “back”, ao redor de um touchpad como um mouse, que dirige o cursor sobre a tela.

Tudo muito claro, funcional, e bastante exótico, mas, depois de praticar e de usá-lo bastante, porque a familiaridade neste caso gera o prazer de usá-lo.

Do outro lado, temos o sofisticado Video Wave da Bose, componente áudio-vídeo de 46 polegadas, e seu controle remoto Click Pad. O Click Pad, que vem com o aparelho de mais de US$ 5 mil, está na faixa oposta do espectro do Sony acionado por baterias duplo A: seis botões, em comparação com mais de 60.

Eles são a alma do aparelho: botões para trocar de canal e selecionar o volume; para selecionar TV, DVD, etc.; além de liga/desliga, mudo e voltar. A novidade é um quadrado para navegação sensível ao toque, ao qual corresponde um display que aparece ao redor do perímetro da tela de TV. Opções diferentes estão baseadas na fonte do seu conteúdo de vídeo. Basta deslizar o dedo ao redor do painel para selecionar uma função, destacá-la, e pronto.

Como no caso da Sony, o CLick Pad é RF, não precisa ser apontado diretamente para o aparelho para fazer a seleção.

Há algumas compensações. O executivo da Sony, Mike Abary, disse aos jornalistas que as TVs com internet alimentadas por processador Intel visam um público jovem, que gosta de tecnologia; é a compensação para a faixa de consumidores. O controle remoto da Bose exige algumas medidas extras para completar algumas funções, em que um único botão (ou dois) acrescentados ao teclado pode na realidade simplificar o processo.

O que vocês preferem? Teclas especiais que é preciso aprender a usar, ou um menor número de funções e menos funções contextuais?

/ Tradução de Anna Capovilla