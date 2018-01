Dois homens acabam feridos após briga de iPhone vs. Android"" - Link - Estadão

SÃO PAULO – Dois colegas de quarto iniciaram uma discussão, enquanto bebiam, sobre qual smartphone era melhor: o iPhone ou os do sistema Android. Os dois moradores da cidade de Tulsa, nos Estados Unidos, não se controlaram e acabaram se agredindo.

A polícia da cidade foi chamada por uma mulher que os encontrou desacordados e ensanguentados no estacionamento do conjunto de apartamentos onde moram. Segundo informações do The Verge, os dois rapazes estavam com cortes profundos, provavelmente originados de garrafas de cerveja quebradas.

De acordo com uma emissora de TV local, “a polícia disse que dois homens quebraram garrafas de cerveja e trocaram agressões com elas. Um dos homens arrebentou uma garrafa na parte traseira da cabeça do outro”.

A polícia de Tulsa não informou se irá arquivar o ocorrido ou se encaminhará o caso à Justiça. Os dois foram internados em um hospital para tratamento dos ferimentos.

