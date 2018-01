Dois iPads; duas telas: que tal um ?iPad Air?? - Link - Estadão

Em 2010, quando comecei a usar o iPad, percebi que o teclado toma conta de 50% da tela e isso me desagradou. Não que eu quisesse um teclado pequeno, mas sou designer e gosto de tela grande. Sempre trabalhei com duas telas no notebook. Já naquele dia me ocorreu a ideia de um iPad de duas telas (ou um notebook de duas telas de toque com teclado virtual). Recentemente pesquisei na internet e vi que existem vários protótipos do tipo, mas todos têm algo que me incomoda: o espaço entre uma tela e outra, como uma tarja preta. Foi aí que me veio a ideia de unir as duas telas como se fossem uma só. Assim, o aparelho conceitual poderia servir de tablet normal, tablet grande, uma tela grande para ver filmes ou notebook. Como pessoas normais com boas ideias poderiam colocá-las em prática?

