Dois novos jeitos de recarregar celulares - Link - Estadão

A Samsung mostrou seu aparelho com painel solar, o Crest Solar – que recarrega a bateria em qualquer lugar com sol (é o primeiro no mundo que faz isso, segundo a empresa). Com design compacto, o E1107 (número do modelo) é bem simples, com recursos básicos como rádio, toques MP3 e jogos. Não vale para quem quer tirar fotos e ouvir músicas, por exemplo, porque não tem cartão de memória. E tem também o problema de sempre: não há previsão de chegada no Brasil.

Já a Nokia disse ao Engadget que desenvolve um mecanismo para recarregar baterias sem fio – seria uma “bateria wireless”. A ideia é carregar o celular nas descargas de energia de aparelhos que já convivem em nosso ambiente, o que faria com que os celulares não precisassem mais ser recarregados tradicionalmente. Os protótipos atuais só conseguem captar até 5 milliwatts. É por enquanto a principal barreira.