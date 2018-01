Dois serviços de streaming do Google? - Link - Estadão

Anúncio deve ocorrer na conferência de desenvolvedores I/O, nesta quarta

SÃO PAULO – O Google deve anunciar dois serviços de streaming musical por assinatura em sua conferência de desenvolvedores, Google I/O, nesta quarta-feira, 15.

A empresa teria assinado acordos de licenciamento com as gravadoras Universal e Sony para esse fim, segundo informou o site The Verge, citando fontes na indústria musical. Um acordo com a Warner teria sido firmado no começo deste ano.

A imprensa estrangeira tem reportado informações diversas sobre o assunto. O The Verge disse que os serviços seriam vinculados ao YouTube e à loja Google Play, segundo o The Verge. Já o Wall Street Journal informou que o acordo relacionado ao YouTube seriam “extensões” de áudio das licenças já existentes para os vídeos. O New York Times escreveu que nenhum dos dois serviços oferecerá uma opção gratuita de assinatura.

Analistas comentam que o Google chega atrasado na área, mas que ainda assim está à frente da Apple, que tem no streaming uma ameaça ao reinado do seu iTunes.