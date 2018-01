Dois terços dos perfis do Twitter são inativos - Link - Estadão

Rede social ultrapassou 500 milhões de usuários, mas apenas 170 milhões são considerados usuários ativos

SÃO PAULO – O número de perfis do Twitter acaba de ultrapassar o meio bilhão, segundo levantamento de uma empresa francesa que estuda redes sociais, a Semiocast.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e também no Instagram

O dado impressiona, mas é enganoso. A mesma pesquisa revelou que apenas 27% desses mais de 500 milhões (ou 170 milhões de pessoas) são usuários ativos.

Para a Semiocast, conta ativa é aquela que teve algum tipo de movimentação nos últimos três meses, mesmo que seja trocar a foto do perfil ou seguir alguém.

Em entrevista ao site TechCrunch, o fundador da Semiocast, Paul Guyot, disse que o número não inclui contas de robôs. “O Twitter está deletando contas de spam em massa. Nossos números não contabilizaram esses perfis deletados.

A porcentagem de perfis ativos é menor ainda no Brasil, onde apenas um quarto das contas registra atividade. O país que mais tem usuários ativos é a Holanda, com 33%. Depois vem o Japão com 30%, a Espanha com 29%, seguida dos Estados Unidos, Indonésia e Venezuela, com 28% cada um.

A pesquisa aponta que o Twitter é mais acessado de computadores desktop. Por outro lado, 61% de todos os tweets vêm de plataformas móveis (tablets, smartphones etc).