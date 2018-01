Domingo; no Estadão - Link - Estadão

Domingo; no Estadão

Na edição impressa do TV sem TV de domingo, que sai no caderno TV do Estadão, deixo como destaque da semana a websérie Perdidos, sátira de Lost que já comentei por aqui. O Hit da Semana foi, adivinhem, o clipe de Telephone. Já a Sessão Naftalina fica por conta de No Te Preocupes, do grupo argentino El Simbolo. O grande @tuliopb foi o responsável por deixar grudada em meu cérebro essa canção que eu não escutava há uns 15 anos.

19/03/2010 | 18h08