Domínio .xxx é aprovado - Link - Estadão

A entidade que regulamenta os domínios da internet, a Internet Corporation for Assigned Names and Number (Icann), aprovou nesta sexta-feira, 18, em sua reunião anual em São Francisco o uso do domínio .xxx para designar os sites de conteúdo adulto.

A decisão foi tomada mesmo com a reação contrária de grupos da indústria pornográfica. Eles consideram que o domínio .xxx trará mais custos para um setor em crise, afetado seriamente pelos downloads ilegais e facilitará a criação de filtros na internet para bloquear suas páginas.

A associação de empresa de conteúdo para adultos Free Speech Coalition (FSC), que havia liderado a campanha contra a medida, se mostrou “decepcionada” com a aprovação, mesmo que “não surpreendida”, segundo palavras da diretora executiva, Diana Duke.

“Eles não levaram em contra a enorme oposição da indústria e dos interesses da liberdade de expressão na internet”, comentou Duke em um comunicado publicado na página na associação.

O grupo estimou que a produtoras de conteúdo pornográfico terão de gastar muito para assegurar que ninguém roupe suas marcas na internet com o novo domínio, que é vendido a cerca de US$ 60 para cada endereço .xxx.

Porém, nenhuma empresa pornográfica é obrigada a adotar o formato .xxx.

A FSC havia organizado protestos em São Francisco para mostrar aos membros do Icann sua posição contra o novo domínio e anunciou que apelará da decisão e buscará alternativas para seus sócios.

O Icann aprovou o domínio .xxx com nove votos a favor e três cotnra.

Foi a segunda vez que a entidade deu o aval para o domínio para sites pornográficos, opção que é debatida há uma década. O domínio já havia recebido uma aprovação preliminar em 2005 que foi revertida no ano seguinte e rejeitada em 2007.

