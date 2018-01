Donos de Wii poderão assistir filmes no console. Mas só nos EUA - Link - Estadão

Os aparelhos da Sony e Microsoft além de já possuírem esse serviço, contam com lojas próprias de filmes por streaming. Além disso, o Playstation 3 roda filmes no formato de Blue Ray e o X-Box 360º permite que diversos usuários assistam o mesmo filme e façam um chat ao mesmo tempo para comentá-lo.

Mas, apesar de pesares, a mudança indica que a Nintendo finalmente caminha para fazer com que seus consoles deixem de ser apenas plataformas de games e passem a ter múltiplas funções – aspecto que acompanha o rival Playstation desde seu lançamento: a primeira versão do console da Sony rodava CDs e a segunda já permitia assistir DVDs no video-game, enquanto a Nintendo sempre bateu na tecla de inventar uma mídia própria para armazenar seus games.

