Doodle musical - Link - Estadão

??? Google homenageia Les Paul com simulador de guitarra elétrica que pode ser tocado com o mouse o teclado

SÃO PAULO – O Google se superou. Nesta quinta-feira, 9, criou um doodle, como é conhecido o logo de sua página principal, em homenagem ao 96º aniversário de Lester William Polsfuss, músico norte-americano que criou a famosa série de guitarras Gibson Les Paul, uma das primeiras tendo o corpo sólido de madeira.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O doodle é a reprodução simplificada de uma guitarra elétrica, com as cordas e o captador. E é tocável com o mouse e o teclado. No Estados Unidos, é possível até gravar as composições feitas na guitarra virtual.

Com a hashtag #GoogleDoodle, vários usuários do Twitter compartilharam as “cifras” para tocar músicas no Doodle.

Asa Branca, Luiz Gonzaga

1235534 1235543 11235 54314 33223 2211

One, Metallica

3-7-3-5, 1-7-1-5, 3-7-3-5, 1-7-1-5-8

In the End, Linkin Park

2-6-6-4-3-3-3-342-6-6-4-3-3-3- 342 -6-6-4-3-3-3 – 3-4-2 – 6-6-4-3

Run to the Hills, Iron Maiden

0 009 990 889 778

Satisfaction, Rolling Stones:

33 345 55 44 33 3

Marcha Imperial, do filme Star Wars

EEEQTEQTEUUUITEQTE

Trilha do Filme Poderoso Chefão

DHKJHKHJHFGD

Trilha do filme Indiana Jones

ERTI WER TYUP YU IOP

Trilha do filme Harry Potter

EYIUYPOUYIUYUE

My Heart will go on, Celine Dion, tema do filme Titanic:

444434 434 565 444434 41

Judas, Lady Gaga

J KKKKK JHHHGJHGG JJJJL; HJ

Redemption Song, Bob Marley:

QWEQRHB QWEBREWQ

Oração, A Banda Mais Bonita da Cidade

987 5765357 5765356 676767676797 676767676797 65677 57656567 57653265

Parabéns pra você

AASAFD AASAGF AAKHFDS KKJGHGAASAFD AASAGF AAKHFDS KKJGHG