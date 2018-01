Dorian Nakamoto agradece doações; mas não é o criador do Bitcoin - Link - Estadão

SÃO PAULO – Chamado de “criador do Bitcoin” pela revista Newsweek, o engenheiro aposentado Dorian Nakamoto negou insistentemente que tenha sido o pai da moeda digital, mas teve sua vida modificada desde a publicação da reportagem da revista americana. Em solidariedade, a comunidade de ativistas do Bitcoin resolveu fazer uma campanha de doação para ajudá-lo.

Nessa terça-feira, 22, Dorian veio a público agradecer pela campanha, que conseguiu arrecadar cerca de US$ 20 mil em bitcoins. Ao lado de Andreas Antonopoulos, responsável pela iniciativa, Dorian reafirmou que não é Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, e disse que, se tivesse inventado a moeda digital, “nunca teria usado meu nome real. Eu não sou Satoshi Nakamoto”.

“Vou manter minha conta em bitcoins viva por muitos anos, para contribuir com doações da mesma maneira que vocês fizeram”, acrescentou ainda Nakamoto, que em março viu sua vida virar do avesso após a publicação da matéria da Newsweek.

Logo após a publicação da matéria, um exército de jornalistas se encaminhou para a porta da casa de Dorian Nakamoto, buscando obter mais detalhes sobre sua identidade. Após ser cercado pelos repórteres, Dorian escolheu o representante da Associated Press para conversar em um almoço em um restaurante japonês próximo nas imediações. Durante a conversa, ele negou ter qualquer envolvimento com o Bitcoin. Ao fim da entrevista, ele perguntou: “Quanto tempo essa montanha-russa de mídia ainda vai durar?”.

À AP, o senhor de 64 anos disse que seu inglês (que não é sua língua nativa) foi mal compreendido pela repórter da Newsweek – Goodman respondeu que não houve nenhum mal entendido no que diz respeito à relação de Dorian com a moeda virtual.

Além disso, outro desmentido foi feito sobre a matéria da Newsweek: no mesmo tópico que utilizou para divulgar o Bitcoin no fórum Ning em 2009, o “verdadeiro” Satoshi Nakamoto disse nesta sexta-feira que não é o sujeito retratado nas páginas da revista americana. A administração do Ning confirmou ao site TechCrunch que o dono da postagem de 2009 e a realizada nesta semana têm a mesma identidade virtual.