Dos básicos aos mais potentes; há smartphones para todos - Link - Estadão

O ano que passou confirmou a virada dos smartphones no mercado brasileiro, superando com folga os celulares convencionais nas vendas. No segundo trimestre, foram comercializados 13,3 milhões de smartphones no País, contra 4,6 milhões de celulares de entrada, uma relação de 75% para 25%. Ao todo, foram vendidos 17,9 milhões celulares entre abril e junho, segundo a IDC.

Modelos mais acessíveis e com recursos que há dois, três anos só existiam em aparelhos mais caros apareceram nas lojas, trazendo mais alternativas para o consumidor. Itens como 4G, tela grande, processador de quatro núcleos e câmera de vídeo que filma em HD não são mais privilégio dos aparelhos mais caros.

Mais uma vez, o smartphone deve entrar como item preferencial nas listas de compras de fim de ano. O Link preparou um guia com os modelos mais interessantes em quatro categorias. Neles, destacamos recursos muito procurados pelo consumidor: acesso à rede 4G, capacidade de tirar selfie e TV digital.

