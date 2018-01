Dotcom é impedido de usar domínio 'me.ga' - Link - Estadão

Governo do Gabão, país africano que detém o sufixo ‘.ga’, vetou utilização; novo site também foi atacado por hackers

Símbolo do grupo ‘Omega’, que diz ter hackeado o novo Mega. Dotcom, para eles, é tão aproveitador quanto a indústria musical. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO - No início deste mês, o fundador do Megaupload Kim Dotcom anunciou que o site de compartilhamento de arquivos retornaria em 19 de janeiro com o nome ‘Mega’ e já tinha um domínio: http://me.ga.

No entanto, menos de uma semana depois, duas bombas caíram no colo de Dotcom: o governo do Gabão, pequeno país africano, se recusou a liberar o domínio ‘.ga’, pertencente ao país; depois, um grupo de hackers chamado ‘Omega’ alegou ter se apropriado do domínio do novo Megaupload, ameaçando vendê-lo à Universal Music.

Gabão diz não. Nesta terça-feira, 6, o Ministro das Comunicações do Gabão, Blaise Louembe, afirmou que o país não vai permitir que Dotcom utilize o domínio local para registrar o Mega, a fim de “proteger a propriedade intelectual e combater os cibercrimes”.

“O Gabão não pode servir como uma plataforma ou vitrine de crimes que violem os direitos autorais, nem ser parceiro de pessoas inescrupulosas”, disse o ministro.

Dotcom atribuiu a culpa da decisão à influência dos Estados Unidos e do grupo de entretenimento Vivendi, que por sua vez tem como subsidiária a Gabão Telecom, responsável pelo domínio ‘.ga’ do país. O fundador, no entanto, respondeu em seu Twitter que tinha outras cartas na manga:

“Não se preocupem. Nós temos um domínio alternativo. Isso só demonstra a caça às bruxas de mau gosto que o governo dos EUA tem promovido.” FOTOS: Reprodução

(O)me.ga. Nesta quarta-feira, 7, no entanto, um grupo que se denomina ‘Omega’ diz ter hackeado o site de Dotcom. Durante algum tempo, o acesso ao domínio do novo Mega era redirecionado à conta no Twitter do grupo, criada poucas horas antes.

O Omega também opera de um domínio do Gabão – Ome.ga. O grupo, que falou ao TorrentFreak, mostrou pouca simpatia a Dotcom:

“Nós somos os verdadeiros piratas, os verdadeiros anarquistas. Kim Dotcom é um megalomaníaco com advogados para tirar vantagem de todos nós, que somos ninguém, os artistas de que ele quer tirar proveito”, disse o grupo. “Kim Dotcom não é melhor nem pior do que Universal. Ele próprio é uma indústria, aqui apenas para poluir.”

O Omega disse também que está preparado para vender o domínio desejado por Dotcom a seus principais adversários. “Se a @UMG (Universal Music) comprar o domínio me.ga, doaremos não 1% mas 10% da receita ao FOJEGA (Fórum dos Jovens do Gabão, na sigla em francês)“.

Novo Mega. Segundo Dotcom, o novo site, Mega, terá alguns aspectos diferentes em relação ao Megaupload, aproveitando-se das possibilidades da nuvem e da criptografia para proteger o conteúdo compartilhado de cair nas mãos de autoridades.

Após o upload de um arquivo, ele será criptografado e só poderá ser desbloqueado com uma senha própria de cada usuário, à qual só ele terá acesso. Sem acesso às senhas, o Mega não teria como se responsabilizar pelo conteúdo carregado pelos usuários. Em julho, Dotcom já havia anunciado em seu Twitter que o Megaupload retornaria – gratuito, mais rápido e mais protegido. Anunciou também serviço de música, o Megabox.

Kim Dotcom permanece em prisão domiciliar, aguardando a decisão judicial se será extraditado para os Estados Unidos. Ele é acusado de liderar um grupo que faturou mais de US$ 175 milhões pela cópia e distribuição não autorizada de músicas, filmes e outras formas de conteúdo, violando direitos autorais. A expectativa é que o julgamento aconteça só em março de 2013.

