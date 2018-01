Dotcom hospedará fãs em sua mansão - Link - Estadão

Fundador do Megaupload disse que selecionará três seguidores do Twitter para a visita assim que descongelarem seus bens

Kim Dotcom FOTO: Reprodução

SYDNEY – O fundador do site Megaupload, Kim Dotcom, anunciou nesta quarta-feira, 15, que três de seus seguidores no Twitter serão escolhidos para visitar sua mansão na Nova Zelândia assim que seu dinheiro for “descongelado” pela Justiça deste país.

“Quando meus fundos forem descongelados, eu hospedarei três dos meus seguidores na mansão de Dotcom”, publicou no microblog, onde também postou uma fotografia da propriedade, que fica nos arredores de Auckland.

O alemão, requerido pela Justiça dos Estados Unidos por pirataria digital e em liberdade condicional na Nova Zelândia, é um fiel usuário das redes sociais, onde anuncia seus projetos futuros, faz comentários sobre seu julgamento e ataca seus opositores.

Seu perfil no Twitter possui mais de 110 mil seguidores, enquanto conta mais de 3,5 mil amigos no Facebook.

No último domingo, Dotcom anunciou via Twitter que este ano lançará um inovador e melhorado portal de downloads, “maior, melhor, mais rápido, 100% seguro e irrefreável”, que se chamará Megabox.

As autoridades americanas acreditam que o Megaupload causou mais de US$ 500 milhões em perdas à indústria do cinema e da música ao transgredir os direitos autorais e obter com isso um lucro de US$ 175 milhões.

/ EFE