Double Rainbow; oh my god! - Link - Estadão

Um dos maiores sucessos da internet neste mês de julho, o vídeo que ficou conhecido apenas como Double Rainbow (ou “Arco-íris duplo”) foi publicado no começo do ano – mas só depois que começou a ganhar reinterpretações, como a versão musica do Autotune the News, é que o meme explodiu pelo mundo.

Tudo começou quando o ex-lutador Paul Vasquez encontrou dois arco-íris próximos a sua fazenda, na região de Yosemite, Estados Unidos. Paul, que cria perus selvagens em suas terras, sacou a câmera e, enquanto registrava as imagens, também deixou transparecer sua transcendental excitação com o acontecimento. O resultado foi o vídeo abaixo, e o resto é história. Ou viral.

O homem do campo foi descoberto pela revista Fast Company, e afirmou em entrevista que “se sente como Noé”, por estar “construindo o que parece um tipo de arca”. Sobre as constantes referências ao uso de drogas sugeridas nos comentários, Vasquez explica: “as pessoas acham que você só consegue ter esse tipo de experiência sob o efeito de drogas. Mas não precisa, você pode experimentar a natureza sem estar doidão ou fazendo sexo.”

Confira abaixo duas homenagens ao Double Rainbow: a versão musicada do Autotune the News, e uma paródia que combina falas do vídeo com imagens do filme 2001: Uma Odisseia no Espaço.

Double Rainbow Song:

2001: