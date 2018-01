Doutor Google - Link - Estadão

O site de buscas, uma das principais fontes de quem quer informações sobre sintomas e doenças, lança sistema especial para o tema

SÃO PAULO – Quem nunca usou o Google para pesquisar sobre um sintoma atrás de um diagnóstico? O Google sabe que é muito usado para consultas de termos médicos. Por isso, ele lançou há uma semana um sistema de busca que gera uma possível lista de doenças a partir dos sintomas digitados pelos usuários.

As informações, diz o Google, vêm de sites de confiança. “Nós estamos trabalhando duro para que nossos resultados de busca sejam ainda mais úteis para as pesquisas relacionadas à saúde”, escreveu Roni Zeiger, chefe de estratégia de saúde da empresa.

O Google percebeu que quando as pessoas procuram por um sintoma na verdade estão em busca de possíveis causas e doenças relacionadas. E o processo de pesquisa por uma possível causa ficou mais fácil.

“A lista gerada pelos nossos algoritmos analisam os dados por meio da web e apresentam resultados de condições de saúde que parecem estar relacionados à sua busca”, escreveu Zeiger.

Consulta. Google lista possíveis causas a partir de busca por sintoma

A mudança acontece logo depois de o Google Health, serviço da empresa especializado em saúde, ser fechado. Lançado em 2008, o Health era uma plataforma que permitia inserir dados de saúde, procurar por médicos e hospitais e até baixar bulas e outras informações. Havia também um glossário de doenças e medicamentos.

Só que, em julho, a empresa anunciou o fim do serviço. “Nós observamos que o Google Health não alcançou o impacto que pensávamos que ele poderia ter”, disse o Google na época. “Houve uma adoção de certos grupos, mas não achamos uma forma de traduzir esse uso limitado em uma adoção maciça na rotina de saúde de milhões de pessoas. Por isso tomamos a difícil decisão de descontinuá-lo.”

O serviço operou até o fim do ano passado. Até 1º de janeiro de 2013, os usuários poderão recuperar seus dados armazenados – depois da data tudo será permanentemente deletado.

